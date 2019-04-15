Aile katılımı proje sergisi açıldı

Yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılışına İl Milli Eğitim Şube Müdürleri M. Şirin Atlı, Şahin Uçkan, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü M. Bakır Bedevioğlu, İl Milli Eğitim Ar-Ge çalışanları, okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren okul müdürü Melek Ceylan, öğrenci ve velilerin ortak çalışması ile güzel eserlerin ortaya çıktığını belirterek, çalışma ile okul ve veli dayanışmasına güzel bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. Eğitim öğretim yılı içerisinde yaptıkları çalışmaları düzenledikleri sergi ile tanıttıklarını belirten Ceylan, proje kapsamında arılar sınıfı, kelebekler sınıfı, yıldızlar sınıfı ve uçan balonlar sınıfı oluşturduklarını kaydetti.

“Arılar sınıfı”

Bitkiler ve toprağı havalandıran canlılar projesini hayata geçirerek, velilerin katılımıyla bitkilerin nasıl yetiştiğini gözlemlemek ve toprağı havalandıran canlıları tanımak için ‘Arılar Sınıfı' oluşturduklarını belirten okul müdürü Melek Ceylan, “Bu proje ile sınıf öğrencileri ve velilere yönelik, bitkilerin toprakta nasıl çimlendiğini yetiştiğini gözlemlemek, yaşadığımız yörede hangi bitkileri ve çiçekleri yetiştirebileceğini öğrenmek, toprağı havalandıran canlıları tanımak, toprağı havalandıran hayvanların nasıl beslendikleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Proje çerçevesinde ailelerin katılımıyla değişik bitki ekimleri yapıldı. Bitki çeşitleri tanıtımı için videolar izletildi ve çevredeki bitkiler incelendi. Proje konusuyla ilgili drama çalışmaları yapıldı. Proje sürecinde yapılan üç boyutlu çalışmalar sergilendi” dedi.

“Kelebekler sınıfı”

Kara-hava-deniz taşıtlarına yönelik ‘Kelebekler Sınıfı' yaptıklarını belirten Ceylan, “Bu çalışma ile yine sınıf velilerinin katılımıyla günümüzde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtların neler olduğunu öğrenmek için ailelerin katılımıyla çeşitli üç boyutlu hava-deniz-kara taşıtları yapıldı. Kara-deniz-hava taşıtları tanıtımı için videolar izletildi ve çevredeki taşıtlar incelendi. Proje konusuyla ilgili drama ve pandomim çalışmaları yapıldı. Proje sürecinde yapılan üç boyutlu çalışmalar da sergilendi” diye konuştu.

“Yıldızlar sınıfı”

“Bir manav günü” adı altında manavda hangi sebze ve meyvelerin olduğunu öğrenmek için yine bir proje yaptıklarını belirten Ceylan, “Ailelerin katılımıyla çeşitli üç boyutlu sebze ve meyveler yapıldı. Sebze ve meyvelerde bulunan vitaminler hakkında videolar izletildi. Proje konusuyla ilgili drama ve pandomim çalışmaları yapıldı. Sebze ve meyvelerin önemi, neler yapılabileceği, insan sağlığı açısından önemi öğrenilmiş oldu. Öğrencilerin ailesiyle birlikte manavdan alış veriş yapmaları istendi” dedi.

“Uçan balonlar sınıfı”

Bir diğer proje ise “Ormandaki ağaçları tanıyalım” olduğunu, bu çalışma da yine öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Ceylan, “Ormandaki ağaçları tanımak, ağaç türlerini öğrenmek, ormanın faydaları, ormanların çoğaltılması için neler yapılabileceği, ormanda ne tür hayvanlar yaşıyor gibi bir çalışma yaparak, insan hayatında önemli bir yeri olan ormanlara dikkatleri çektik” şeklinde konuştu.