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AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Takva oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partilerinin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Necdet Takva olduğunu açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van ve Zonguldak belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva olduğunu söyledi.


Van doğumlu olan Necdet Takva, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

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