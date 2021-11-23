Başkan Akman en çok atık pil toplayan okulları ödüllendirdi

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe genelinde düzenlenen ‘Atık pil toplama' kampanyası çerçevesinde en fazla pil toplayan okulları ödüllendirdi.

Tuşba Belediyesinin, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ortaklaşa ilçede bulunan okullara yönelik gerçekleştirdiği ‘Atık pil toplama' kampanyası sonuçlandı. Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla okullarda düzenlenen kampanya ile yüzlerce kilogram atık pil, geri dönüşüme kazandırıldı. Kampanyanın koordinasyonunu yürüten öğrenciler ile birlikte Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret eden birinci ve ikinci olan okulların yöneticilerine ödülleri verildi. Büyük ilgi gören kampanya çerçevesinde 290 kilogram atık pil toplayarak birinci olan Hacı Ömer Sabancı İlk ve Orta Okulu'na ‘robotik sistem seti' ve 50 kilogram atık pil toplayan Milli Eğitim Vakfı İlk ve Orta Okulu'na ise ‘top seti' hediye edildi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan pandemiden dolayı okulların zaman zaman kapalı olmasına rağmen 3 okulda 370 kilogram atık pil toplandığını vurgulayan Başkan Akman, kampanyanın çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırılması bakımından önemli olduğunu söyledi.