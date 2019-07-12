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Başkan Türkmenoğlu, Kur'an kursu öğrencilerine hediye dağıttı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Yaz Kur’an Kursları” kapsamında camiye giden öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Yaz Kur'an Kursları” kapsamında camiye giden öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.


AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve parti teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Yaz Kur'an Kursları” kapsamında Hacı Firdevs Türkmenoğlu Camii'ndeki görevli imam hatipler ve öğrencilerle bir araya geldi. Burada çocuklarla sohbet eden Başkan Türkmenoğlu, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.


Hediye dağıtımı sonrası konuşan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Kur'an kursundaki öğrencileri sevindirmek ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla ziyaret ettiklerini belirtti. Başkan Türkmenoğlu, “Okulların tatil olmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan Kur'an kursu seferberliği çerçevesinde birçok öğrenci Kur'an-ı Kerimi öğrenmek için buraya geldi. Bizler de AK Parti İl Teşkilatı olarak bu çocuklarımızı ziyaret ettik. Ziyaret kapsamında çocuklarımızı teşvik etmek, sevindirmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla kendilerine küçük hediyeler takdim ettik. Teşkilat mensuplarımız da çeşitli camilerimizde bu çalışmayı yürütüyor. Biz de bugün yaklaşık 400 Kur'an kursu öğrencimizle bir araya geldik” dedi.


Minik çocuklar, hediye takdiminden dolayı Başkan Türkmenoğlu ve parti teşkilatına teşekkür etti.

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