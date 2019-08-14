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Doğaseverlerin objektifi ile gün batımı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinin objektifine yansıyan gün batımı fotoğrafları büyük ilgi görüyor.


Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, ziyaret ettikleri tarihi ve turistik yerlerin fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşırken, zaman zaman da çektikleri günbatımını fotoğrafları büyük ilgi görüyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Kulüp olarak birçok başarıya imza attık. Gittiğimiz her yerde o bölgenin fotoğraflarını çekip sosyal medyada takipçilerimiz ile paylaşıyoruz. Buda bize güzel bir dönüş oluyor. İl dışındaki çoğu takipçilerimiz, çektiğimiz fotoğrafların Van'da çekildiğini soruyorlar. Van'ın böyle güzellikleri paylaştığımız için bize teşekkür ediyor. Çektiğimiz fotoğrafların çoğu manzara. Bazen de gün batımı fotoğrafları da çekiyor. En güzel günbatımı Van'da izlenir. Herkesi günbatımını Van'da izlemeye davet ediyorum” dedi.

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