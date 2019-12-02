Erçek Gölü'nde inci kefali bolluğu

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Erçek Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan inci kefali için son yıllarda aldığı sıkı önlemler meyvesini verdi.

Erçek Gölü'nde daha önce 16-17 santimetre olan inci kefalinin boyu, şimdilerde 24-25 santimetreye kadar ulaştı. Eskiden 12-14 adet inci kefali 1 kilo gelirken, şimdilerde ise 6-7 balığın ağırlığı bir kiloya ulaştı. Dünyada sadece Van Gölü ve Erçek Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefali için üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arası av yasağı uygulanıyor. Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan önlemler meyvesini verdi. Erçek Gölü'nün istihsal hakkını kiralayan S.S. Erçek Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, Erçek Gölü'nde son yıllarda avlanabilir balık yoğunluğunun artığını ve balık boylarında büyüme olduğunu, daha önce ortalama 16 santimetre olan inci kefalinin boyunun koruma yöntemleri sayesinde 25 santimetreye kadar ulaştığını söyledi. Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise, eskiye oranla inci kefalinde olumlu farklılıklar gözlendiğini, son yıllarda müdürlük ekipleri tarafından kolluk kuvvetlerinin desteğiyle alınan sıkı önlemler ve koruma yöntemleri sayesinde balığın av yoğunluğunun ve kilosunun arttığını ve boyunun uzadığını belirterek, bunun da ekonomik ve ekolojik açıdan önemli bir gelişmeyi gösterdiğini söyledi.