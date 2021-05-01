İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş'te yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü.


Erciş'te sabah saatlerinde yağan yağmur, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü ilçede sağanak halinde yağan yağmurun bereket getirdiğini ifade eden Sedat İzci isimli çiftçi, “Nisan ve mayıs yağmurları, bereket ve bolluğun habercisi olarak bilinir. Nisan ayında yağmayan yağmurun mayıs ayının ilk gününde yağması, bizi sevindirdi. Bu ayda yağan yağmur çiftçilerimize çok faydalı ve bereketlidir” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.