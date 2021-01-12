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Fosseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde fosseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde fosseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı.


Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Gülderen Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Durgaç'a ait fosseptik çukuruna 3 yavru köpeğin düştüğü ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, merdiven yardımıyla yavru köpekleri bulundukları yerden kurtararak İbrahim Durgaç'a teslim etti.

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