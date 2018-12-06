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“Genç Ağaçlar Kök Salıyor” projesi

Van Valiliği tarafından yürütülen “Genç Ağaçlar Kök Salıyor” projesi kapsamında Saray ilçesindeki 165 öğrenciye yardımcı kaynak kitap ve soru bankasından oluşan üniversiteye hazırlık seti dağıtıldı.


“Genç Ağaçlar Kök Salıyor” projesi kapsamın yapılan kitap dağıtımına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Genç Ağaçlar Kök Salıyor Proje Koordinatörü Bülent Veziroğlu, Proje Mali Koordinatörü Faruk Balta ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar katıldı. 165 öğrenciye yardımcı kaynak kitap ile birlikte soru bankasının yer aldığı setler dağıtıldı.


Gençlerin hayallerine ulaşmaları için süreç içerisinden kırtasiye seti başta olmak üzere farklı desteklerin de yapılacağı belirtildi.

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