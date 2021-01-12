Gürpınar Belediyesinden korona virüsle mücadelede örnek uygulama

Van'ın Gürpınar Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında ilçede bulunan 65 yaş üstü bin 300 vatandaşa hijyen paketi dağıttı.

Gürpınar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. 65 yaş üstü vatandaşları ev ev ziyaret eden belediye ekipleri, içerisinde dezenfektan, ıslak mendil ve maskenin bulunduğu hijyen paketlerini teslim ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, salgının ilk gününden itibaren vatandaşın sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Salgının etkisini en aza indirmek için yıl boyunca gıda, temizlik ve hijyen paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Tanış, “Bizim amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve onları bu virüsten uzak tutmak. Bunun içinde hijyen paketlerimizi oluşturarak dağıtım çalışmalarımıza başladık. Özellikle risk grubunda olup da hijyen malzemelerini bulmakta güçlük çeken 65 yaş üstü bin 300 vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırdık. Gürpınar Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ulaşıncaya kadar sahadaki çalışmalarımız devam edecektir. Sağlıklı günlere ulaşmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına taviz vermeden devam edeceğiz” dedi.