Gürpınar Belediyesinden sıcak asfalt çalışması

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif yolları sıcak asfaltla buluşturuyor.

Gürpınar Belediyesince başlatılan yol çalışmaları, ilçenin birçok mahallesinde aralıksız devam ediyor. En ücra mahalle ve mezralardaki yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, bir yandan da yeni imar yollarında sıcak asfalt çalışması yaparak vatandaşın hizmetine sunuyor. İlçede yıllardır çözüme kavuşturulması beklenen imar sorununa kalıcı çözümler üreten belediye, Cumhuriyet Mahallesi'nde açılan iki yeni yolun asfalt çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gürpınar'ın hizmetin en güzeline layık olduğunu söyledi. Sıcak asfalt çalışmasıyla ilçe merkezinde açılan alternatif yolların daha fazla kullanılacağını belirten Tanış, “Görevi devraldığımızdan bu yana yol çalışmalarına ayrı bir önem verdik. Bir yandan en uzak mahallelerimizde stabilize yol çalışmaları yaparken bir yanda ilçe merkezimizde sıcak asfalt çalışması başlattık. Hizmeti, vatandaşlarımıza düzenli ve kaliteli şekilde getirme gayretindeyiz. Bu şiarla hareket edince inanıyorum ki Gürpınar'ımız çok daha güzel bir kent olacaktır” dedi.