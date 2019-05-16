Gürpınar'da fırın denetimi

Van'ın Gürpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için fırın denetimini sürdürüyor.

Gürpınar'da faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetim yapan ekipler; ekmeklerin gramajı, üretimi ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştiriyor. Halkın daha güvenli ve kaliteli hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, denetimlerin belirli aralıklarla yapıldığını belirterek, "Belirli zamanlarda ilçemizde faaliyet gösteren iş yerleri ve unlu mamul üretimi yapılan alanları denetliyoruz. Bu denetimlerimizden birisi de büyük önem verdiğimiz unlu mamullerin üretildiği işletmelerdir. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyor. Yaptığımız denetimlerde önemli bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Tespit ettiğimiz bazı küçük eksiklikler hakkında da gerekli uyarılarımızı yaptık. Bu anlamda denetimlerimiz bütün gıda sektörleri başta olmak üzere her alanda devam edecektir" ifadelerini kullandı.