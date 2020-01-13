Gürpınar'da tipide mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsü belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yayladan dönerken kar ve tipide yolda mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsü, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çiçekli Yaylası'ndan 450 küçükbaş koyunla yola çıkan 2 çoban, etkili olan kar ve tipi nedeniyle Gürpınar ilçesine bağlı Sakalar Mahallesi yakınlarında mahsur kaldı. Çobanların ihbarı üzerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla harekete geçen Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yol ulaşıma açılarak mahsur kalan çobanlar ve sürünün köye ulaşımı sağlandı.