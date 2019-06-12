Gürpınar'da yapılan GÜRFEST'e yoğun ilgi

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı ile Gürpınar Belediyesinin ortak düzenledikleri ‘Gürpınar Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (GÜRFEST) büyük ilgi gördü.

Gürpınar Mesire ve Piknik Alanında yapılan şenliğe binlerce vatandaşın akın etti. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alana gelen vatandaşlar hem piknik yaptılar hem de yapılan gösterileri izlediler. Er meydanında yapılan gösteriler öncesi konuşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, göreve geldikleri günden beri yaptıkları hizmetlere değindi. Gençlere verdikleri sözleri de unutmadıklarını belirten Tanış, “31 Mart seçimlerinde Gürpınar'ımızı inşa ve ihya etme yolunda namzet olmuştuk ve halkımız bizi bu göreve layık gördü. Bir şehri inşa ve ihya ederken, bu yolda gençlerimizi ve çocuklarımızı unutacak değiliz. Bu nedenle bizde bu yıl ilkini yaptığımız Bilim, Kültür ve Sanat Festivalini siz öğrencilerimiz ve gençleriz için tertip ettik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hizmet odaklı yola çıktığımız bu yolda Gürpınar Belediyesi olarak son süratle çalışmaktayız. Sizlere verdiğimiz tüm sözleri inşallah yerine getireceğiz. Bir sloganımız vardı; ‘Gürpınar'ımızı birlikte yönetelim, birlikte inşa edelim'. Projelere önem veriyoruz. Projelerde gençlerimizin fikirlerine ve önerilerine önem veriyoruz. Bunun içinde belediye olarak proje yarışması başlattık. Gençlerimizle bir araya geliyoruz, hasbihal ediyoruz ve fikir alışverişi yapıyoruz. Birçok çalışma yaptık. Bunların başında yol yapım çalışmaları oldu. Birçok mahallemizin yol yapım çalışmasını gerçekleştirdik. Tarıma önem verdik, tarımsal alanlarımızda sulama ve diğer alanlarla ilgili çalışmalar yaptık. Özellikle gençlerimizin istihdam sorununu çözeceğiz. Eğitim alanında katkılarımız oldu devam edecektir. Yaz aylarında ücretsiz dershaneler açarak gençlerimize destek olacağız. Spor alanında gerekli desteklerimiz oluyor ve olmaya devam edeceğiz. Bu festivale katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı ise, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ve adını ‘Gürfest' koyduğumuz bu organizasyonda bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere 2017 Şubat ayından 2019 Nisan ayına kadar bir belediyecilik noktasında Gürpınar'da bir süreç başlattık. Belediyecilik sadece yolların ve inşaatlar gibi hizmetlerin yapılması değildi. Daha önemlisi gönüllerin yapılmasıydı. Bu gönülleri yapma aşamasında Allah'a şükürler olsun sizlerin gönlünde yer aldığımızı bugün gördük. Bu alan bataklık bir alandı. Suyun kaynağı olan bir alandı. Asıl işimiz inşa etmek değil ihya etmektir. Biz inşa ettik, sizde ihya ettiniz. Geçen yıl bataklık olan bu alan şu an belki de Van'ın en büyük mesire alanıdır. Bu alanlara sahip çıkmak gerek, değer vermek gerek. Eminim ki bizim gençlerimiz buralara sahip çıkacak belediyemiz sahip çıkacaktır. Biz inşa ettik, sizlerde ihya edersiniz. Bu yılki eğitim-öğretiminin sonuna geliyoruz ve bunun bir festivalini yapalım dedik. Bugünde burada hep birlikteyiz. Bu gençlerimiz ve çocuklarımız için çok güzel olacak. Bundan emin ve umutluyum. Gürpınar için her şey çok daha güzel olacak” dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün hazırladığı güreş, jimnastik ve tekvando gösterileri yapıldı. Alanda bulunan bilim, sanat ve kültür sergisinin açılışının yaparak dolaşan protokol ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sergiden sonra kano yarışları ve çeşitli etkinlikler yapıldı. Hem piknik hem festival havasında geçen etkinlikte, öğrenci ve vatandaşlar farklı oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler. Uçurtma şenliğinden sonra festival sona erdi.

Gürfest'e Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.