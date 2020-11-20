İHA Bölge Müdürü Akyüz'ün acı günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ün babası Yusuf Akyüz hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ün babası Yusuf Akyüz hayatını kaybetti.
Uzun bir süredir diyabet tedavisi gören İHA Bölge Müdürü Akyüz'ün babası Yusuf Akyüz (82), korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine iki gün önce hastaneye kaldırıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Akyüz, dün saat 18.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Korona virüse yenik düşen Akyüz, sevenlerini yasa boğdu.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle taziye kurulmazken, Akyüz'ün cenazesi bugün Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde defnedilecek.