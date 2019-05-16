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Kadın askerlerden çocuklara ziyaret

Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, “Ben Daha Çocuğum” projesi kapsamında çocukları ziyaret etmeye devam ediyor.


Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ile Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Tuşba ilçesine bağlı Topaktaş İlk ve Ortaokulundaki öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında jandarma personeli tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, kadın askerler ise çocukların ilgi odağı oldu.


Jandarma Arama Kurtarma Köpeğinin yaptığı gösteriyi büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar, güzel bir gün geçirdi.

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