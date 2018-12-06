İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonetin yakıt deposunda 32 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Alfa’nın da katıldığı operasyonda kamyometin yakıt deposunda zulalanmış 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Alfa'nın da katıldığı operasyonda kamyometin yakıt deposunda zulalanmış 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 30 plakalı


kamyonette Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; kamyonetin yakıt deposuna zulalanmış 60 paket halinde toplam 32 kilo 130 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.G. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.