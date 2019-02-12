Kavram hedef büyüttü

Van'da yıllardır eğitim noktasında hizmet veren ve ‘Modüler Kavram' olarak hizmet verecek olan Kavram Eğitim Kurumlarının tek hedefinin bütün öğrencileri üniversitelere yerleştirmek olduğu belirtildi.

2006 yılından bu yana her yıl yüzlerce öğrenciyi üniversitelere yerleştiren Kavram Özel Öğretim Kursu; yeni binasında ‘Modüler Kavram' olarak hizmet verecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kavram Eğitim Kurumları yetkilileri, üniversite hazırlıkta alternatif bir sistem oluşturacaklarını ifade ederek, bu sistemde öğrencinin başarması için gerekli tüm imkanları oluşturup, öğrenciyi çalıştırmayı temel alacaklarını söylediler. Öğrenciyi yalnız bırakmadan, kendi potansiyelinin tümünü kullanmasını sağlayabilecekleri bir takip sistemi ve rehberlik destek hizmeti sunacaklarını dile getiren yetkililer, “Bu temelde okul, veli ziyaretleri yaparak, öğrencinin okul dersleri için takviye almasını sağlayacağız. Evdeyse doğru ve etkin çalışması için öğrenciye destek olacağız. Piyasada en etkili yayınlar olan Üç Dört Beş, Supara, Bilfen, Yayın Denizi, Bilgi Sarmalı ve Kavram Yayınlarıyla çalışacağız. Toplamda 8 rehber öğretmenle çalışacak, her rehber öğretmen haftada en az iki kez öğrencisiyle, 2 haftada bir kez de velisiyle görüşecektir” dediler.

3 bin metrekare alandaki binanın tümünü modernize edeceklerini vurgulayan yetkililer, “Van'daki tüm özel öğretim kurumlarından, en etkili öğretmenlerden oluşan sürpriz bir kadro kurduk. Hedefimiz, bize kayıt yapan tüm öğrencileri üniversiteli yapmak. Şimdiki sınav sistemi, bilginin yanı sıra öğrencinin analiz, sentez ve yorumlama gücünü, konsantrasyonunu, zamanla yarışını ölçen bir sistem. Bu temelde öğrencilerimizin ders programlarında okuma, zihin geliştirici oyunlar, konsantrasyon arttırıcı sosyal faaliyetler gibi etkinliklerimiz de olacak. Ders sonrasındaki etütlerimiz zorunlu olacak, bu etütlerde her öğrenci, kendi eğitim danışmanının kontrolünde ders çalışacak, öğretmene soru çözdürecek ve birebir destek alacaktır” ifadelerini kullandılar.

Ödüllü indirimli sınavı yapacaklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, “16 Şubat 2019 Cumartesi günü yapılacak olan sınav, toplamda 4 seanstan oluşacak ve 3 bin kişi katılacaktır. Sınavda ilk 3'e giren öğrencilere yüzde 100 burs, 4 ila 10 arası olan öğrencilere yüzde 50 burs, 11 ila 20 arası olan öğrencilere yüzde 40 burs ve 21 ila 50 arası olan öğrencilere de yüzde 30 burs imkanı sağlayacağız” diye konuştular.