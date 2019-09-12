Kavram'dan ortaokul öğrencilerine ödüllü sınav

Van'da Kavram Dil Özel Öğretim Kursu Müdürü Nezahat Demir, 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde, erken kayıt imkanlarını kaçıranlara yönelik ödüllü indirimli sınav yapacaklarını belirtti.

2019-2020 eğitim-öğretim yılına ‘Sizin için geldik' sloganıyla başladıklarını ifade eden Kavram Dil Özel Öğretim Kursu Müdürü Nezahat Demir; 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara hizmet verdiklerini söyledi. Tüm gruplarda hafta sonu tam gün, hafta içi 2 gün ise yarım gün olmak üzere toplamda 20 saat ders, etüt ve tekrar dersleri verdiklerini belirten Demir, “Saygın, iddialı, başarılı ve özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek temel görevimizdir. Bu amaçla Van'daki eğitim kalitesini ve seviyesini yükselteceğimize inanıyoruz” dedi.

Öğrencileri hem LGS'ye hazırladıklarını hem de okul takviyesi yaptıklarını dile getiren Demir, “Tüm öğrencilerimizin velisini ve okulunu periyodik olarak ziyaret ediyoruz. Bununla birlikte ayda bir kez veli semineri ve toplantısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında erken kayıt imkanını kaçıranlara ödüllü sınav imkanı sağlayacaklarını vurgulayan Demir, “14-15 Eylül 2019 tarihlerinde, erken kayıt imkanlarını kaçıranlara yönelik ödüllü indirimli sınav yapacağız. Bu kapsamda tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin yeni eğitim öğretim yılını kutlar, üstün başarılar diliyoruz” diye konuştu.