Kaymakam Aydın'dan okul ziyaretleri

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Saray Kaymakamı Aydın, görev geldiği günden beri ilçe merkezi ve mahallerinde bulunan tüm okulları ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Son alarak Beyarslan İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Aydın, verilen eğitim öğretim hakkından bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını ve isteklerini dinleyen Aydın, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.