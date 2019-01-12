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Kaymakam Çınar, müdürlerle bir araya geldi

Van’ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, okul müdürleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Van'ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, okul müdürleriyle kahvaltıda bir araya geldi.


Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıda ilçenin eğitim öğretim konuları görüşüldü. 2018 yılının genel değerlendirmesi ve 2019 yılında yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerin yapıldığı toplantıda, ayrıca 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda başarı ve temel hedefler üzerinde duruldu. Öncelikli hedeflerinin eğitim olduğunu vurgulayan Kaymakam Çınar, bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağını belirtti.


Okul müdürlerinin taleplerini de dinleyen Çınar, bu taleplerin karşılanması için gerekli talimatları verdi.

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