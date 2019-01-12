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Kaymakam Çınar'dan engellilere ziyaret

Van’ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gevaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki engellileri ziyaret etti.

Van'ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gevaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki engellileri ziyaret etti.


İlçe Kaymakamı İshak Çınar, Gevaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Merkezdeki çocuklarla yakından ilgilenen ve onların sorunlarını dinleyen Kaymakam Çınar, “Sevgiyle birçok engel aşılabilir. Bizler her zaman çocuklarımız için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” dedi.


Kurum yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Çınar, ardından çocuklara hediye dağıttı.


Gevaş Gençlik Merkezine bağlı gönüllü gençlerin de katıldığı etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli programlar gerçekleştirildi.

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