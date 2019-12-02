Kaymakam Solak'tan okul ziyareti

Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Başkale Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. Beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ile sınıfları gezen Kaymakam Solak, öğrencilerle sohbet etti. Üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıfta bulunan öğrencilere yardımcı kitap ve kaynak hediye eden Solak, “Kaymakamlık olarak eğitime apayrı bir önem veriyoruz. Bizim için eğitim önemlidir. Bizim ve ülkemizin geleceğini temsil edebilecek insanların yetiştirilmesine büyük katkı sunacağız” dedi.

Her yıl üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yardımcı kitap ve kaynak yardımında bulunan Başkale Kaymakamlığı, İngilizce dil sınıfında eğitim gören 11 ve 12. sınıflardaki 21 öğrenciye de kaynak desteğinde bulundu.