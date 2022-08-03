MHP Van İl Başkanı Güngöralp: “Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez”

Göreve geldiği günden itibaren yaptığı yerinde ve olumlu çalışmalarla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken Milliyetçi Hareket Partisi Van Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ile Gürpınar esnafını ziyaret ederek yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İlçe esnafının kendilerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten İl Başkanı Güngöralp, "Biz her zaman Gürpınar esnafının yanındayız. Bizler esnafımızın tercümanı, vatandaşın umut ışığı, herkesin ortak refleks ve paydasıyız" dedi.

Vatandaşın MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakına olan güvenlerinin sonsuz olduğunu söyleyen Başkan Güngöralp, "MHP Gürpınar'da şaha kalkacak, herkes şaşıracak. Milliyetçi Hareket Partisi her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli bir partidir. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde bugün il ve ilçe yönetimleri üzerine düşen görevi esnaf ziyaretleri yaparak yerine getirmiştir. Esnafımızın derdini dinledik, sıkıntılarını öğrendik. MHP, üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü MHP olarak hedefimiz 2023-2024 yıllarında yapılacak olan seçimlerde başarılı olmak için taşın altına elini değil gövdesini koymuştur. İl ve ilçe yönetimlerimiz kararlı bir şekilde yürümektedir, çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.