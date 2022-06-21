MHP'den Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ve Tanıtım Medya Sorumlusu İl Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırımoğlu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Salih Güngöralp, Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ve İl Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırımoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'u makamında ziyaret ederek tebrik, başarı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret vesilesiyle ilin spor alanındaki son durumuyla ilgili de bilgi alışverişinde bulunan MHP heyeti, sporcuların elde ettikleri başarılarla gururlandıklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise iyi dilek, temenni ve nezaket ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti.