MİSİAD Van İl Başkanlığına Hakan Elçi atandı

MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel tarafından ataması yapılan Hakan Elçi, Van'daki teşkilatlanma konusunda önemli işlere imza attı. Önümüzdeki hafta MİSİAD Van İl Başkanlığı bürosunun açılışını yapmayı da planlayan iş insanı Hakan Elçi, “MİSİAD, iş insanlarımız beraber emeğin sömürülmediği bir dünyayı arzu ettiğini söylemekle kalmayan, bunu şahsi iş hayatına uygulayan inanmış insanların yeni adresidir. MİSİAD, inanmış insanların gönül seferberliğine başladığı yerdir. Misyonumuz, bütün iktisat mesaimizden yegane amaç, memleketi yükseltme gayretidir. Önümüzdeki hafta başkanlık büromuzun açılışını yaparak, artık faal bir şekilde memleketimize hizmet edeceğiz. Memleketimiz için çalışıp mücadele etmek isteyen tüm iş insanlarımızı da yanımızda görmek isteriz. Bizleri bu göreve layık gören Feridun Öncel başkanımıza teşekkür ederim” dedi.