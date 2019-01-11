İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MİSİAD Van İl Başkanlığına Hakan Elçi atandı

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van İl Başkanlığına iş insanı Hakan Elçi atandı.


MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel tarafından ataması yapılan Hakan Elçi, Van'daki teşkilatlanma konusunda önemli işlere imza attı. Önümüzdeki hafta MİSİAD Van İl Başkanlığı bürosunun açılışını yapmayı da planlayan iş insanı Hakan Elçi, “MİSİAD, iş insanlarımız beraber emeğin sömürülmediği bir dünyayı arzu ettiğini söylemekle kalmayan, bunu şahsi iş hayatına uygulayan inanmış insanların yeni adresidir. MİSİAD, inanmış insanların gönül seferberliğine başladığı yerdir. Misyonumuz, bütün iktisat mesaimizden yegane amaç, memleketi yükseltme gayretidir. Önümüzdeki hafta başkanlık büromuzun açılışını yaparak, artık faal bir şekilde memleketimize hizmet edeceğiz. Memleketimiz için çalışıp mücadele etmek isteyen tüm iş insanlarımızı da yanımızda görmek isteriz. Bizleri bu göreve layık gören Feridun Öncel başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.