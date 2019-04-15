Necdet Takva Van TSO'daki görevine geri döndü

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bir açıklama yaparak bundan sonraki süreci değerlendirdi. Başkan Takva, “3 ay süre ile yerel yönetim seçimleri münasebetiyle ara verdiğimiz Van TSO Yönetim Kurulu Başkanlık görevine mevzuatın öngördüğü çerçevede bugün itibari ile başlamış bulunmaktayım. Bu süre zarfında odamızın kurumsal temsiliyetini başarı ile sürdüren yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Göreve başlamam vesile ile şunu ifade etmem gerekir ki, bundan sonraki süreçte başta odamız üyelerinin hak ve menfaatleri başta olmak üzere şehrimizin ve bölgemizin ekonomisi için göstermiş olduğumuz hassasiyete bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam edeceğimizi, iş dünyamız ve saygıdeğer Van halkına bildirmek isterim. Bundan sonraki çalışmalarımızda kurumsal işbirliklerini daha fazla güçlendirerek tüm kurumların sahip olduğu imkan ve enerjiyi ekonomik kalkınma odaklı bir perspektife yönlendirmenin çabası içinde olacağımızı belirtmek isterim. Van şehri; bütün kurum ve kuruluşların hep birlikte hareket ederek ortaklaşacağımız en önemli odağımız, en önemli değerimizdir” dedi.