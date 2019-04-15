Özalp'ta 81 kilo esrar ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Özalp ilçesi, D-300 karayolu, Savatlı Mahallesi yol ayrımında, icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan şüpheli bir otomobilde arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpekleri ‘Alem' ile ‘İmla'nın tepki vermesi üzerine otomobilde yapılan arama neticesinde; çuvallar içerisinde 79 paket halinde 81 kilo 550 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak, bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı” denildi.