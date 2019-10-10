Rektör Şevli'den ziraat fakültesine ziraat

Dr. Hamdullah Şevli, ziraat fakültesini ziyaret ederek Dekan Prof. Dr. Semra Demir'den bilgi aldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite birimlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Rektör Şevli, ziraat fakültesini ziyaret ederek akademik personelle toplantı yaptı. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir'den fakülte hakkında bilgi alan Rektör Şevli, üniversitenin tüm birimlerini önemsediklerini ifade ederek, "Ziraat fakültemiz de önemli birimlerimizden biridir. Van'da tarım ve hayvancılığın gelişmesinde bu fakültemiz büyük öneme sahiptir. Bizde rektörlük olarak ziraat fakültemize olanaklarımız ölçüsünde her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir ise, fakülte hakkında teknik bilgiler verdi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demirel, Ziraat Fakültesi Dekan yardımcıları Doç. Dr. Ferda Karakuş ile Doç. Dr. Ösmetullah Arvas ve akademisyenler katıldı.