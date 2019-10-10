İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Van-Başkale karayolu üzerinde şarampole yuvarlanan tırda sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza Van-Başkale karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Başkale ilçesinden Van istikametine gelen plakası öğrenilemeyen tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye


Grup Amirliği ekipleri, şoförü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansla hastaneye sevk etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.