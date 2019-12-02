Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi

Lig'de mücadele eden Van Engelliler Spor Kulübü, evinde konuk ettiği Çanakkale Boğazgücü Spor Kulübü'ne 49-51 mağlup oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Şehit İlyas Kaya Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü, ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Çanakkale Boğazgücü Kulübü'ne 49-51 mağlup oldu. Maç sonrası açıklama yapan Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara, Zorlu ve bir o kadarda çekişmeli geçen maçı maalesef kaybettiklerini söyledi. Hücumda yeterince ekli olamadıklarını ifade eden Baykara, “Olmayınca olmuyor. Sağlık olsun sporun güzelliği bu olsa gerek. Kazanmakta kaybetmekte elbette olacak. Fakat elimizdeki büyük avantajı değerlendiremedik. Sporcularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Çanakkale takımını da bu galibiyetlerinden dolayı kutlar bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim” dedi.

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kurum kuruluş ve şahıslar resim paylaşıp engelli dostuyuz görüntüsü verecekler”

Van'daki STK'ler, iş adamalarının duyarsız olduğunu ifade eden Baykara, “Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyeler de mi bu takımı görmüyor. Belediyelerin hizmet anlayışlarında biride bu tür faaliyetlere destek olmaktır. Kanunlar bu tür faaliyetlere destek olmaya imkan tanıyor. Fakat yöneticiler bu konuda duyarlı değiller. ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' geldi çatı. Herkeste bunu görecek ki engelliler üzerinde birçok kurum kuruluş ve şahıslar resimler paylaşacak yalandan engelli dostuyuz görüntüsü verecekler” dedi.

"Destek bulamazsak yürüyüş sesimizi duyurmak için yürüyüş yapacağı"

Biz Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü başta olmak üzere Van'da faaliyet gösteren diğer engelli dernekleri bu hafta görüşmeler yaptıktan sonra gereken desteği bulmadığımız taktirde yürüyüş yapıp basın açıklamasıyla sesimizi duyurmaya çalışacağız. Umarım bu duruma gelmeden bizlerin önündeki engeller biran önce kalkar. Dün bizi yalnız bırakmayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli hocamız başta olmak üzere YYU Senatosu üyelerine, hocalarımıza ye YYU Engelliler Birim Sorumlusu Abdurahman Mengi hocamıza, ayrıca YYÜ Genç Fenerbahçeliler taraftar gurubuna, bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.