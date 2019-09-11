Tuşba kent tiyatrosu, İstanbul sahnesinde

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Van'da 1 yıl boyunca tiyatro eğitimi alan bölge gençlerinin katılımıyla Tuşba Kent Tiyatrosu hayata geçirildi.

Topluluk, Özen Yula'nın yazdığı ‘Dünyanın Ortasında Bir Yer' adlı oyunun yeni bir yorumuyla perdelerini açıyor. Erkeklerin koşullarını belirlediği zamansız ve mekansız bir diyara sıkışmış kadınların öykülerini konu edinen oyunda farklı kültür ve toplumlardan ırgat kadınların gözüyle söylenceler canlanıyor. 2018 Yılı Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, Tuşba Kaymakamlığı'nın yararlanıcısı, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak, İKSV ve Tuşba Eğitim Araştırma ve Gelişim Derneği'nin iştirakçisi olduğu olduğu Tuşba Kent Tiyatrosu Projesi kapsamında sahnelenecek olan “Dünyanın Ortasında Bir Yer” isimli oyun İKSV'nin 23.İstanbul Tiyatro Festivali takviminde yerini aldı. 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde ENKA İbrahim Betil Oditoryumunda sergilenecek olan oyunun biletleri https://tiyatro.iksv.org/tr/yirmiucuncu-istanbul-tiyatro-festivali-2019/dunyanin-ortasinda-bir-yer adresinden satın alınabiliyor.