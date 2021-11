Vali Bilmez'den ‘24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

Mesajında, çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve toplumsal açıdan gelişiminin anne ve babalarından sonra en büyük destekleyicilerinin öğretmenler olduğuna vurgu yapan Vali Bilmez, mesajının devamında ise “Öğretmenlik, fedakârlık isteyen ancak sevgi ve sabır ile yürütülebilecek dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Öğretmenlerimiz, bilgi, tecrübe, irfanla çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamaktadır. Her yönüyle öğretmenlerimiz, eğitim-öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Her zaman sevgi ve saygıyla andığımız değerli öğretmenlerimizin en büyük mutluluk ve onur kaynağı yetiştirdikleri öğrencileridir. Hayatımızda başarılı olduğumuz her alanda öğretmenlerimizin emeği vardır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit olan öğretmenlerimizi, hayatını kaybeden tüm eğitim neferlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.