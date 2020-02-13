Van Büyükşehir Belediyesi 20 yeni otobüs alacak

Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinde (UKOME) alınan karar doğrultusunda 20 yeni otobüs alınacak.

UKOME'nin Şubat ayı olağan toplantısında toplu taşımayı rahatlatacak yeni bir adım daha atıldı. Ulaşım Daire Başkanlığının koordinasyonunda Van Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen UKOME toplantısının en önemli konusu toplu taşıma ve kent trafiği oldu. Toplantıda toplu taşımada kullanılan belediyeye ait bazı otobüslerin 700 bin kilometreyi aşması ve ağır bakıma alınması nedeniyle 2020 yılı içerisinde 20 adet yeni otobüs alınması için karar alındı.

Ayrıca merkez ilçeler dışındaki 10 ilçede çalıştırılmak üzere 17+1 yolcu taşıma kapasiteli halk otobüsü (H Plaka) ve ticari araç (T Plaka) taksi ihalelerinin yapılması talebi, Van Büyükşehir Belediyesi meclisine sevk edildi.

UKOME toplantısında İpekyolu ilçesi Hafıziye Mahallesi Ercişli Emrah Sokağının doğusunda bulunan yolun tek yöne çevrilmesi kararı da verildi.

10 gündem maddesi, 4 alt komisyon raporu ve 2 ek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan, Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Tatvan Liman Başkanlığı, Şoförler Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı temsilcileri ile belediyenin ilgili daire başkanları katıldı.

Toplantı katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.