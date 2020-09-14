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Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinde bulunan 1,5 kilometrelik Koçibey Caddesi’nde asfalt serimine başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinde bulunan 1,5 kilometrelik Koçibey Caddesi'nde asfalt serimine başladı.


Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki yol konforunu arttırmak için başlattığı asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Vali Mithatbey Mahallesi'ndeki Koçibey Caddesi'nde asfalt çalışmaları başladı. Daha önce altyapı eksiklikleri giderilerek zemin güçlendirmesi yapılan cadde de asfalt çalışmalarının ardından çizgi çalışması da yapılacak. Mevsim şartları nedeniyle yıpranan yol, yapılan çalışmayla baştan aşağı yenileniyor.


2020 asfalt sezonunun başlaması ile birlikte aralıksız bir şekilde çalışan Van Büyükşehir Belediyesi; Beyüzümü, Fatih, Zeve ve Şehit Osman caddelerindeki çalışmalarını tamamlarken, ‘Prestij Cadde' projesi kapsamındaki Hacıbekir, Milli Egemenlik ve Maraş caddelerinde ise çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

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