Van Büyükşehir Belediyespor'un final coşkusu

Lig 2. Grup Play-Off yarı final rövanş maçında Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında Karşıyaka'yı 2-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Lig 2. Grup Play-Off yarı final rövanş mücadelesinde Van Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Stadyumu'nda Karşıyaka'yı 2-1'lik skorla mağlup etti ve adını Lig play-off finaline yazdırdı. Galibiyetin ardından, Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, doyasıya eğlendi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sevinç gösterileri, olaysız bir şekilde sona erdi.