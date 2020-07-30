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Van büyükşehir zabıtasından kurbanlık satışı ve seyyar denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası, kent genelinde büyükşehir ve ilçe belediyelerinin belirlediği alanlar dışında kurbanlık satışı yapanlara ve seyyar satıcılara yönelik denetimler yapıyor.


Kurban bayramı öncesinde korona virüs salgınının yayılımını engellemek ve kurbanlık satışlarından dolayı yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek için kentte çeşitli önlemler alındı. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor. Yapılan denetimlerde belirlenen alanlar dışında kurbanlık satışı yapmaya çalışanlara cezai işlem uygulanırken, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla seyyar satıcıların tezgâh kurmaması için ise zabıtalar tarafından sıkı denetimler devam ediyor. İl genelinde 10'a yakın zabıta ekibi oluşturularak sürdürülen denetimler, bayram süresince devam edecek.

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