Van Valisi Bilmez: "Şimdiye kadar kurala uymayıp denetimlerde yakaladığımız 260 civarında kişiyi yurda yerleştirdik”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Van ESOB Başkanı İsa Berge ve ilgili kurum yetkilileri ile birlikte İpekyolu ilçesine bağlı Sıhke Caddesi üzerindeki iş yerlerini denetledi. Esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları konusunda uyaran Vali Bilmez, daha sonra denetimlerle ilgili açıklamada bulundu. Son zamanlarda vatandaşların tedbirlere uyma konusundaki hassasiyeti sayesinde hastanede yatan hasta sayısı ile günlük korona virüs polikliniğinde muayene için bekleyen insan sayısında ciddi bir azalmanın olduğunu ifade ederek alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermeye başladığını söyledi. Hiç taviz vermeden kurallara riayet edilmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Bilmez, “Ben özellikle bu pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katan sağlık personelimiz başta olmak üzere emniyet, jandarma, öğretmen ve imamlarımız bu süreçte görev aldılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Dilerim bu hastalıktan, bu musibetten toplumumuz en seri şekilde kurtulur” dedi.

"Şimdiye kadar kurala uymayıp denetimlerde yakaladığımız 260 civarında kişiyi yurda yerleştirdik”

Korona virüs testi pozitif olup evde tedavisi devam eden vatandaşların olduğunu dile getiren Vali Bilmez, “Bir de temaslı olup evde takibi yapılanlar var. Bunlardan kuralı ihlal edip denetimlerde yakaladığımızı yurda yerleştiriyoruz. Şimdiye kadar 260 civarında kişiyi böyle yakalayıp yurda yerleştirdik. Eksik kalan izolasyon süresini de yurtta tamamlatıyoruz. Bizim yaklaşık günlük değişmekle birlikte 15 bin civarında evde izole ettiğimiz vatandaşımız var” ifadelerini kullandı.