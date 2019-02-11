Van'da 196 bin öğrenci 875 bin 422 kitap okudu

Van'da hayata geçirilen ‘Van Okuyor' projesi kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 196 in öğrenci 875 bin 422 kitap okudu.

Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen “Van Okuyor” projesi devam ediyor. Van Valiliği ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Van'daki bütün ilk, orta ve liselerde yürütülen proje, rekor bir sayıya ulaştı. Öğrencileri sadece sınav için yarışan, test çözme becerilerini geliştiren değil de okuma, anlama, yorum yapabilme yetilerini daha güçlü hale getirme noktasında ‘Van Okuyor' projesini çok önemsediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kitaplarla barışık bir sosyal yaşam kültürü oluşturmak gerektiğini söyledi. Kitapları anlamak, kitaplarla arkadaş olunabileceğini gerçekleştirmek ve öğrencilere düzenli okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine değinen Tevke, “Projenin amacı; okuyan, araştıran, sorgulayan, sağlıklı analiz yapabilen, engin dünya görüşüne sahip, milli-manevi değerlerle donanmış, aklın ve bilimin aydınlığında hareket edebilen bireyler olarak topluma kazandırılmalarını sağlamaktır. Bu proje çerçevesinde öğrenci, idareci ve öğretmenlerimiz 2018-2019 ve 2019-2020 öğretim yılları boyunca kitap okumuş olacaklardır. Projenin yürütülmesi çerçevesinde okullarımızda tanıtım çalışmaları yapılmakta ve seminerler verilmektedir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu proje kapsamında planlı ve programlı bir şekilde okuma yapmaktadırlar. İnşallah daha fazla öğrenciye de ulaşırız. Şuurlu bir gençliğe, okuyan bir gençliğe o kadar çok ihtiyacımız var ki. İnşallah bu yavrularımız hayatlarının ileriki dönemlerinde bu alışkanlıklarını sürdürürler diye temenni ediyorum” dedi.