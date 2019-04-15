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Van‘da 241 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Başkale, Çaldıran, Erciş, Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 241 kaçak göçmen yakalandı.


Van Valiliğinden yapılana açılamada, “Van İl Jandarma Komutanlığını bağlı; Başkale, Çaldıran, Erciş, Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçe jandarma komutanlıklarınca, hafta sonu devam eden faaliyetler neticesinde, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen; 192 Afganistan, 43 Pakistan, 6 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 241 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak, olaylarda kullanılan 3 minibüse el konulmuş olup, 4 organizatör yakalanarak, 2' si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi” denildi.

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