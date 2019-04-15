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Van'da 628 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada; 628 litre kaçak akaryakıt, 1 adet akaryakıt sayacı, 1 adet akaryakıt tabancası ve 20 metre hortum ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi Özalp Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 628 litre kaçak akaryakıt, 1 adet akaryakıt sayacı, 1 adet akaryakıt tabancası ve 20 metre hortum ele geçirildi. Olayla ilgili M.T) isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.

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