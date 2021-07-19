Van'da bayram öncesi sıkı denetim

Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak için başlattığı denetimlerini Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, gıda mühendisleri eşliğinde kentteki denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde korona virüs önlemleri ve hijyen kuralları başta olmak üzere imalathanelerin ve çalışanların sağlık karneleri, çalışma izinleri, iş yeri temizliği, gıdaların son kullanma tarihleri, üretimde kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, önlük, eldiven ve maske kullanımı gibi konular titizlikle kontrol ediliyor. Denetimlerde eksikleri bulunan işletme sahipleri uyarılırken, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin'in de eşlik ettiği denetimlerin bayram süresince devam edeceği bildirildi.