Van'da “Çocuk ve Gençlik Kampüsü” projesi

Sokakta mendil ve su satıcılı, tartıcılık-cam silme gibi çeşitli işlerde çalıştığı tespit edilen, koruma altında olan ve ailelerinin yanında eğitimini sürdüren çocukların zihinsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olarak gelişimlerine katkı sağlamak üzere hazırlanan ‘Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler devam ediyor. Faaliyetler kapsamında proje koordinatörü olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van İl Müdürü Yardımcısı Cahit Eldemir, Van lokman Hekim Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü'yü ziyaret etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı Eldemir, çocukların birçok yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, daha etkin hizmet vermek amacıyla gönüllülerle bir araya geldiklerini belirtti. Bu çerçevede Van Lokman Hekim Hastaneleri Genel Müdürü Süslü'yle bir araya geldiklerini söyleyen Eldemir, yapılan görüşmenin çok faydalı geçtiğini dile getirdi.

Sokakta çalıştığını tespit ettikleri çocuklara yönelik açılan futbol ve yüzme kursu ile ilgili gerekli olan malzemeler için Genel Müdür Süslü'nün desteklerini aldıklarını belirten Eldemir, desteklerinden dolayı çocuklar adına kendilerine teşekkür etti.