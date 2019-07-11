Van'da “IPARD II. Başvuru Çağrı İlanı” bilgilendirme toplantısı

Başvuru Çağrı İlanı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Van TSO Erek Toplantı Salonunda düzenlenen programda bir konuşma yapan Van TSO Girişimciler Kurulu Üyesi Berrin Uçar, temel amaçlarının kadın girişimci sayısını arttırmak olduğunu belirtti. Kadının istihdam alanını genişletmek ve üretime dayalı bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Uçar, “Bugün düzenlemiş olduğumuz programımızın konusu, faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı AB CE Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD programı fonudur. Bu destek ‘kamu katkısı' olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı programı çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. Bu konunun detayları konuklarımız tarafından sizlere açıklanacaktır” dedi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısı, TKDK uzmanlarının sunumuyla devam ederken, soru-cevap bölümüyle son buldu.