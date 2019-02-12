Van'da ‘Seçim Güvenliği' toplantısı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında ‘Seçim Güvenli' toplantısı yapıldı.

31 Mart 2019 pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin vali yardımcıları, güvenlik bürokrasisi temsilcileri, kaymakamlar ve ilçe seçim kurulu başkanlarının katılımıyla seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde yapılan toplantıda konuşan Vali Bilmez, toplantının amacının seçim sürecinde alınan tedbirlerin görüşülmesi, ihtiyaç halinde alınacak ek tedbirlerin değerlendirilmesi, genel itibariyle seçimin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Seçimin hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Bilmez, “İnşallah hep birlikte bu süreci kazasız, belasız atlatacağız. Herkesin seçim sürecinde dikkatli ve duyarlı bir şekilde görev yapmasını istiyorum. Ayrıca, seçimin baskı ve şiddetten uzak olması, oyların ilçe seçim kurullarına teslimi sırasında da iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi çok önemlidir” dedi.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının seçime yönelik tedbir ve çalışmalarını içeren bilgilendirme sunumlarının ardından son buldu.