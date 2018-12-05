Van'da toplu iş sözleşmesi imza töreni

Bir düğün salonunda düzenlenen imza törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Van Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve işçiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Zorluoğlu, belediye işçileri ile bir araya gelmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, yaptıkları sözleşmenin tüm işçilere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Vali Zorluoğlu, “Yaklaşık 1,5 yıldır Van'da sizlerle omuz omuza, gönül gönüle Van'ımızın güzel insanlarına hizmet etmeye çalıştık. Bu şehirde belediyecilik anlamında dokunulmadık hiçbir el bırakmadık. Şehrimizi yıllardır hasret kaldığı hizmetlerle hep beraber buluşturduk. Bu hizmetlerin yanında işçi kardeşlerimiz ile sendika arasındaki iş sözleşmesi sürecini yakinen takip ettim. Elbette ki iş sözleşmelerinde kurumlarımızın maddi imkânlarını dikkate alacağız. Bunun yanında işçi kardeşlerimizi memnun edecek, onların da yüzünü güldürecek rakamlarla bu işi bağlamayı hedefliyorduk. Çok şükür hem işçilerimizi memnun edecek, hem de kurumlarımızın yatırımlarını zorlamayacak noktada anlaşmış bulunuyoruz. Bu noktada adımlarımız tabii Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin çizdiği çerçeve içerisinde hareket ediyoruz. Bu sözleşmeyi esasında Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz adına gerçekleştirdik. Her zaman işçiden yana olan Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımı sunuyorum. İşçilerimizin de gayretle bu şehre hizmet edeceklerine yürekten inanıyorum. Tekrardan tüm işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum'' dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ise, Van Büyükşehir Belediyesi ile ilk toplu iş sözleşmesini 1990 yılında imzaladıklarını anımsatarak, “10 dönem toplu iş sözleşmesi imzaladık. 2011 yılında arkadaşlarımız sendikamızdan zorla koparıldı. Ama bugün yine bir aradayız. Biriz ve beraberiz. Yıllar önce yaptığımız gibi yine ilklere birlikte imza atıyoruz. VASKİ'de, BELVAN ve VANSU'da, yeni bir dönemi inşa ediyoruz. Sendika tarihini burada bir kez daha yazıyoruz. Üyelerimizin, tıpkı arılar gibi, kazançlarını helal ve temiz olandan elde etmek için çalışacaklarına, alın teri akıtacaklarına, kendilerine tevdi edilen emanetlere sahip çıkacaklarına, şehri imar edeceklerine ve bozmayacaklarına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle toplu iş sözleşmelerimizin Van Büyükşehir Belediyemize, VASKİ Genel Müdürlüğümüze, BELVAN ve VANSU şirketlerimize, üyelerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu da, 2 bin 850 kişinin toplu iş sözleşmesi için bir araya geldiğini dile getirerek, “Toplu iş sözleşmemizin üyelerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Taşeron çalışmasını tarihin çöplüğüne gömdüğü için, çalışanlarımızı bu kölelikten kurtardığı için ve bizleri bu sözleşme haklarına kavuşturduğu için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Burada imzalanacak sözleşmeler, şimdiye kadar imzalanmış en güzel sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler üç yıllık yapılacak ve bundan sonra emekli oluncaya kadar maaşlara hep etki edecektir” dedi.

Tören, karşılıklı imzaların atılması ve plaket takdimi ile sona erdi.