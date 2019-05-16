Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi ise tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” ve “Torbacı Tabir Edilen Sokak Satıcıları Hakkında” yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 6 ayrı yakalamada 6,1 gram esrar ve 55,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, “Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca 6'sı serbest, biri tutuklanmıştı. 6 ayrı yakalamada ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14 Mayıs 2019 günü Van merkezinde 1, Erciş ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 7 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri alınan ifadesinden sonra salıverilmiş, 4 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca biri adli kontrol şartıyla serbest, 3'ü ise tutuklanmıştır. Bir firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.