Van'da yaralı bulunan kuşlar tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Şahin ile 1 Arı Şahin'i tedavi altına alındı.

Van'da, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı 1 Şahin ve 1 Arı Şahin, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.