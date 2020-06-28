Van'da YKS heyecanı

Türkiye geneli düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Van'da da korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da YKS, öğrenci ve velilerin heyecanı ile başladı. Binlerce öğrencinin farklı okulda girdiği YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün saat 10.15'te başlayıp 165 dakika sürmüştü. Bugün de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlayıp 180 dakika sürecek. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, sabahın erken saatlerinde velileriyle sınav olacakları okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibarıyla okula alınmaya başlandı. Maske takan öğrenciler güvenlik görevlilerin ilk kontrolüyle okula alınırken, tedbirler nedeniyle veliler okul bahçesine alınmadı.