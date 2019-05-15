Vanlı Eylem Gür Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Romanya'da yapılacak Balkan Dağ Koşusu Şampiyonasında milli takımın belirleneceği Gediz Dağ Koşusu Şampiyonasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcusu Eylem Gür, büyük bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan ve 42 ilden 586 atletizmcinin katıldığı Gediz Dağ Koşusu Şampiyonasında ferdi olarak yarışan Eylem Gür, büyük bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu ile altın madalyanın sahibi olurken, genç erkekler kategorisinde yarışan Sezer Yiğit ise elde ettiği Türkiye dördüncülüğü derecesi ile Romanya'da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek milli takım kadrosunda yer almayı başardı. Van'a bir Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye dördüncülüğü kazandıran atletizm antrenörü Nurettin Bilir; “Zorlu, çekişmeli ve bizlerden çok daha iyi şartlara sahip olan rakiplerimiz ile girdiğimiz yarışmalar sonucunda sporcularımızdan Eylem Gür büyük bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, bir diğer sporcumuz Sezer Yiğit ise genç erkekler kategorisinde Türkiye dördüncülüğü derecesiyle bizlere büyük bir gurur yaşatıp, Romanya'da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek Atletizm Milli Takım kadrosuna seçilmeyi başardılar” dedi.